Газизов: «Уфа» хочет выступать в еврокубках»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил первую часть сезона российской Премьер-лиги.

Отметим, что на данный момент уфимский клуб располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

– Как оцените первую часть сезона для «Уфы»?

– Мы идем достаточно ровно, в середине турнирной таблицы, это радует. Для нашей команды такой результат очень хороший. В этом году сложный чемпионат, все клубы находятся близко друг к другу. Одна победа – и взлетел наверх, поражение – и ты внизу. Этим турнир и привлекает. А вот главным разочарованием стало то, что мы не прошли дальше в Кубке России.

– Сколько очков недобрала «Уфа»?

– Мы получили то, что получили. Где-то недобрали, а в другом матче, наоборот, повезло. Наша команда набрала ровно столько очков, сколько заслужила.

– «Уфа» находится в четыре очках от зоны еврокубков...

– Нет-нет, давайте не будем спешить! Наша задача – держаться в середине. Мы трезво оцениваем свои возможности. Если повезет – не откажемся!

– Но в долгосрочной перспективе есть планы оказаться в зоне еврокубков?

– Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. В глубине души и у меня, и у ребят есть такая мечта. Но реальность всегда немного другая. Мне нравится, как работает Сергей Семак со своим штабом. Видно, что тренеры развивают команду по-современному, в правильном направлении. Я наблюдаю со стороны и вижу, что у нас есть подвижки. Мы стали больше забивать, лучше атаковать. Да и наша детско-юношеская школа развивается. Молодые игроки пробиваются в сборную своих лет. Вот где настоящий прогресс.