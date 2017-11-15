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  • Павлюченко: «Буду оспаривать решение «Арарата». Что мне теперь, за 100 рублей играть?»

Павлюченко: «Буду оспаривать решение «Арарата». Что мне теперь, за 100 рублей играть?»

15 ноября 2017, 14:40
13

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко сообщил, что будет оспаривать решение клуба, который ранее снизил ему размер стимулирующих выплат на 99%. Напомним, что это решение было принято из-за того, что 35-летний россиянин раньше времени уехал в отпуск.

– Буду оспаривать решение клуба в палате РФС по разрешению споров. У меня нет другого выхода. Что мне теперь, за 100 рублей играть? Я считаю, что это решение необоснованно. Я прочитал, что, когда я уехал за пределы России, клуб мне звонил и писал, чтобы я вернулся. Но такого не было! Мне даже смешно это читать. Ни один человек из клуба со мной не связался!

– Вы разговаривали на тренировке об это ситуации?

– Да, я получил бумагу-уведомление о том, что они хотят снизить на 99 процентов выплату. Я считаю, что действовал по правилам, так как все было согласовано с руководством. Я лично себе отпуск не назначал. Я был на тренировке, но это мы не обсуждали. Зачем? Я уже вчера высказал все, что я думаю.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат-Армения Павлюченко Роман
Комментарии (13)
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Gullit 76
1510747293
Похоже прочёл контракт.Не клуб,а скандал.
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Ronko
1510747343
Грязная ситуация. Удачи Роману.
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acer2003
1510747496
За 50, 100 много будет !!
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momwig_
1510747867
Вообще, конечно, странно - у них и так вот-вот отпуск, зачем раньше ещё?.. Но Арарат - клуб-бардак, скорее всего всё так. как говорит Рома, а значит он прав. В этой ситуации все должны понимать, чего хотят. Павлюченко не хочет играть за "100 рублей". И не будет. Арарат не хочет, чтобы Павлюченко играл? Ну так пусть договариваются полюбовно.
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Tostao
1510748820
Не фиг было с армянами связываться. У них одно правило: не нае***шь - не проживёшь.
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Чермындыр
1510751341
Иди поработай кондуктором в троллейбус, где-нибудь в Твери. Посмотрим как ты запоешь
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Чикомас
1510752428
а ты что, думал в Баварию попал? Где играешь столько и получаешь..
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Павел Буре
1510760310
За чем за 100 рублей играть??? За минималку играй. почувствуй себя простым рабочим, который работает и живет в России.
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OfaZavr
1510760828
правильно Роман отсуди у них все что обязаны выплатить и забудь про этот пшик-клуб.
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кошмарик
1514297362
мда.. Пав совсем двинулся мозгом..
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