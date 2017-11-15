Павлюченко: «Буду оспаривать решение «Арарата». Что мне теперь, за 100 рублей играть?»

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко сообщил, что будет оспаривать решение клуба, который ранее снизил ему размер стимулирующих выплат на 99%. Напомним, что это решение было принято из-за того, что 35-летний россиянин раньше времени уехал в отпуск.

– Буду оспаривать решение клуба в палате РФС по разрешению споров. У меня нет другого выхода. Что мне теперь, за 100 рублей играть? Я считаю, что это решение необоснованно. Я прочитал, что, когда я уехал за пределы России, клуб мне звонил и писал, чтобы я вернулся. Но такого не было! Мне даже смешно это читать. Ни один человек из клуба со мной не связался!

– Вы разговаривали на тренировке об это ситуации?

– Да, я получил бумагу-уведомление о том, что они хотят снизить на 99 процентов выплату. Я считаю, что действовал по правилам, так как все было согласовано с руководством. Я лично себе отпуск не назначал. Я был на тренировке, но это мы не обсуждали. Зачем? Я уже вчера высказал все, что я думаю.