Сампаоли — о поражении от Нигерии: «Негативных выводов немного»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение в товарищеском матче от команды Нигерии (2:4).

– Вас беспокоит, что вы не можете найти замену Месси?

– Да. Возможно. Самая главная задача – чтобы команда имела возможность создавать опасные моменты. И в матче с Нигерией они были у нас достаточно хороши.

Мы знаем, что нам необходимо улучшить контроль мяча. Каждый игрок должен выполнять свою задачу на поле. У Аргентины есть большое желание поменять историю, мы не думали, в какой форме это можем сделать. Мы не можем превратить соперничество в бой. Есть игроки, которые переживают тяжелый момент.

– Какие выводы вы можете сделать?

– Негативных не очень много. Что касается владения мячом, то мы планируем играть в таком стиле в дальнейшем. Конечно, мы проиграли матч, но у нас есть первый тайм, который провели отлично. Второй отыграли хуже.

Напомним, что нападающий аргентинцев Серхио Агуэро упал в обморок в перерыве матча и был госпитализирован.