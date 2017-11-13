Лопетеги считает РФПЛ очень сильным чемпионатом

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги оценил силу российского чемпионата. Напомним, 14 ноября его команда проведет товарищеский матч против сборной России.

«Игроки вашей сборной достаточно сильны физически и технически, они завтра сыграют дома. Это добавит мотивации. Ваши «сборники» выступают в РФПЛ, что делает чемпионат России очень сильным», – заявил испанец.

Встреча между сборными России и Испании пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:45 по Москве.