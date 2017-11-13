«Атлетико» готов продать двух своих игроков для покупки Эрреры

«Атлетико» намерен в зимнее трансферное окно попытаться подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андера Эрреру. Как сообщается, для привлечения финансов под данную сделку «матрасники» готовы выставить на продажу форварда Лусиано Вьетто и полузащитника Николаса Гайтана. Рыночная стоимость последнего оценивается в 20 миллионов евро, а нападающего – 12 миллионов.

Эррера уже летом может получить статус свободного агента. Баск перешел в английский клуб в июле 2014 года из «Атлетика» за 36 миллионов евро. В составе манкунианцев футболист выиграл Лигу Европы, Суперкубок Англии, Кубок Англии и Кубок лиги.