Бензема оценил свои шансы на приезд в Россию

Нападающий «Реала» Карим Бензема не верит в свое участие в предстоящем чемпионате мира-2018, который пройдет в России.

«Пока Дешам стоит у руля сборной Франции, у меня не будет шансов вернуться в команду. Прошло больше двух лет с последнего вызова. Обидно, что он повернулся ко мне спиной.

Я не глупый и понимаю, что мне будет сложно попасть на чемпионат мира. Конечно мне бы хотелось там сыграть», – заявил Бензема.

Напомним, что в последний раз 29-летний француз появлялся в составе сборной в 2015 году. Его перестали вызывать после скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна.