Игнатьев: «Глушаков дважды отобрал мяч у Месси, будто аргентинец – игрок из ФНЛ? Это его работа»

Полузащитник сборной России Владислав Игнатьев после товарищеского матча против Аргентины (0:1) отметил уровень игры нападающего гостей Лионеля Месси.

В перерыве встречи аргентинец поменялся футболками с полузащитником Денисом Глушаковым, который совершил против него два успешных отбора.

– Кто-то говорит, что Месси – бог, инопланетянин, а другие считают, что он просто обычный хороший игрок. Вам какое мнение ближе?

– Конечно, он не обычный футболист. Может вытащить любую игру, но бояться его не надо. Иначе – зачем выходить на поле?

– Глушаков дважды отобрал мяч у Месси, будто аргентинец – игрок из ФНЛ. Очень уж уверенно. Отметили Дениса как-то после игры?

– Ну, ФНЛ – это уж слишком. Мяч у Месси любой может отнять. Да, Денис здорово сыграл, но это его работа.