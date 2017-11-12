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  • Игнатьев: «Глушаков дважды отобрал мяч у Месси, будто аргентинец – игрок из ФНЛ? Это его работа»

Игнатьев: «Глушаков дважды отобрал мяч у Месси, будто аргентинец – игрок из ФНЛ? Это его работа»

12 ноября 2017, 20:11
9

Полузащитник сборной России Владислав Игнатьев после товарищеского матча против Аргентины (0:1) отметил уровень игры нападающего гостей Лионеля Месси.

В перерыве встречи аргентинец поменялся футболками с полузащитником Денисом Глушаковым, который совершил против него два успешных отбора.

– Кто-то говорит, что Месси – бог, инопланетянин, а другие считают, что он просто обычный хороший игрок. Вам какое мнение ближе?

– Конечно, он не обычный футболист. Может вытащить любую игру, но бояться его не надо. Иначе – зачем выходить на поле?

– Глушаков дважды отобрал мяч у Месси, будто аргентинец – игрок из ФНЛ. Очень уж уверенно. Отметили Дениса как-то после игры?

– Ну, ФНЛ – это уж слишком. Мяч у Месси любой может отнять. Да, Денис здорово сыграл, но это его работа.

Источник: «Советский спорт»
Товарищеские матчи Россия Аргентина Глушаков Денис Месси Лионель Игнатьев Владислав
Комментарии (9)
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multiscan
1510507184
Да за такой подвиг Глушакова надо наградить орденом "За заслуги перед воротами сбродной России" и навечно прописывать в учебниках истории!
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kella
1510507933
Мяч дважды отобрал, футболку... а где результат?
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acer2003
1510508403
Бред и смех))))
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DOCTOR PENALTY
1510508440
Глушаков пытался организовать похороны.
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Полная Канистра
1510510341
Кто задает такие очень тупые и глупые вопросы зачем приписывать его к ФНЛ и называть инопланетянином
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BarStep
1510510593
Что они все мелят.., такое складывается впечатление, что почти у каждого из них за плечами только ПТУ...
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DeStar
1510516269
Боже) отобрать мяч у месси , даже дважды! в одной игре... В каждом матче ла лиге барса vs - любой клуб, у месси кто-то отбирает мяч и что теперь?
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geroin161
1510524554
Месси специально отдавал Глушакову мяч, потому что всегда мечтал сыграть с Денисом и поменяться с ним майками))) И в интервью у Леонеля спросили: Какого быть лучшим футболистом мира, на что он ответил: "Не знаю, я же не Денис Глушаков)))
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