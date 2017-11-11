Глушаков и Месси обменялись футболками в перерыве матча между Россией и Аргентиной

Сегодня в Москве прошел товарищеский матч между сборными России и Аргентины. Гости победили со счетом 1:0 благодаря голу Серхио Агуэро.
В перерыве встречи полузащитник Денис Глушаков обменялся футболками с нападающим Лионелем Месси.
Следующий матч сборная России проведет в Санкт-Петербурге против Испании. Встреча пройдет 14 ноября и начнется в 21:45 по московскому времени.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы
Источник: Twitter