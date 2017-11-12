Васин назвал Месси человеком с другой планеты

Защитник сборной России Виктор Васин после товарищеского матча против Аргентины (0:1) рассказал о противостоянии с нападающим гостей Лионелем Месси.

Аргентинец провел на поле всю игру и не отметился результативными действиями.

– От Месси ожидали большего?

– Месси – человек с другой планеты. Видно, что у него сумасшедший уровень игры. Не увидел ничего неожиданного в его действиях.

– Чувствовали что с ним нужно аккуратно играть?

– Могу сказать только за себя. Месси не давал нам послаблений.