Ребров создаст фонд помощи детям с нарушением зрения

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, что займется благотворительностью.

В субботу в Москве прошел благотворительный аукцион с участием футболистов «Спартака». Все собранные средства будут переданы на лечение детей с нарушением зрения.

«В ближайшее время мы вместе с объединением Spartak Street Style хотим создать специальный фонд помощи детям с проблемами зрения.

Благодаря собранным средствам уже удалось провести две операции. Думаю, что на собранные с аукциона деньги сможем помочь еще 3-4 детям с плохим зрением», – приводит источник слова Реброва.