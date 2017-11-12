Васин считает совпадением, что в сборной он ошибается меньше, чем в ЦСКА

Защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин прокомментировал свое выступление в товарищеском матче против Аргентины, закончившемся поражением россиян со счетом 0:1.

«У меня в сборной меньше ошибок, чем в ЦСКА? Считаю, это совпадение. Вчерашней игрой не очень доволен, но оценку могу поставить удовлетворительную.

«Лужники» – прекрасный стадион. Когда впервые попадаешь туда, не ощущаешь, что он такой вместительный. Очень уютный. Знакомые были на матче. Да, были небольшие проблемы, но в целом все хорошо», – передает источник слова игрока.