Гаврилов считает, что сборная Аргентины на две головы сильнее сборной России

Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России против аргентинцев (0:1). Эксперт считает, что южноамериканцы намного сильнее нас.

«Понятно, что соперник сильнее. Наверное даже не на голову, а на две головы. Если бы аргентинцы реализовали свои моменты, то счет был бы не 1:0, а 3:0 или 4:0 в пользу соперника.

На какие мысли наводит эта игра перед встречей с испанцами? Надо будет постараться плотнее сыграть по футболистам соперника. Потому что сборная Испании тоже очень любит контролировать мяч и хорошо это делает. Поэтому игра может быть такой же, как и в матче с командой Аргентины, только результат может быть другим: испанцы забьют три – и итог уже совсем другой», – сказал Гаврилов.

Матч против сборной Испании состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге.

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