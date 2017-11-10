Три тысячи бойцов Росгвардии будут обеспечивать безопасность на матче Россия – Аргентина

Стало известно количество бойцов Росгвардии, которые будут задействованы на товарищеском матче между сборными России и Аргентины (11 ноября). Обеспечивать безопасность будет порядка трех тысяч человек.

«В Москве около 3 тысяч военнослужащих Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского, соединения по охране общественного порядка Центрального округа Росгвардии и сотрудники Главного управления Росгвардии по Москве во взаимодействии со столичной полицией примут участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в ходе проведения товарищеского матча между сборной России и сборной Аргентины,

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечат правопорядок по периметру стадиона и вблизи ближайших станций метрополитена, в парных патрулях и направляющих коридорах. Перед началом мероприятия стадион и прилегающие к нему объекты проверят кинологи со служебными собаками», – сказали в Росгвардии.

Матч начнется в 16:00 по Москве.