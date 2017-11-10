Азар: «Де Брюйне – лучший игрок АПЛ на данный момент»

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о партнере по сборной Бельгии Кевине Де Брюйне.

«Кевин – определенно лучший игрок АПЛ на данный момент. «Манчестер Сити» – лучшая команда лиги, и Кевин играет важную роль в системе Гвардиолы. С Кевином легко играть, потому что мы хорошие футболисты.

Сыграю ли я в обоих товарищеских матчах? Вряд ли меня выпустят на 90 минут в каждом из них, но был бы не против.

Я отлично себя чувствую. Нет никаких опасений касаемо рецидива травмы. Я впереди, но по-прежнему хочу прогрессировать», – сказал 26-летний игрок.

Сегодня «красные дьяволы» сыграю с командой Мексики, 14-го ноября – со сборной Японии.