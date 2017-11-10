Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Капитан «Хапоэля» потерял сознание на тренировке, врачи завели сердце с четвертого раза

Капитан «Хапоэля» потерял сознание на тренировке, врачи завели сердце с четвертого раза

10 ноября 2017, 15:39
4

Полузащитник «Хапоэля» Элианив Барда потерял сознание на тренировке команды. В 35-летнего израильтянина с близкого расстояния попал мяч, в результате чего он пролежал без сознания семь минут.

«Его спасло вмешательство физиотерапевта и быстрый приезд скорой помощи. Врачи смогли завести сердце только после четвертого удара. На данный момент состояние футболиста оценивается. Скорее всего, ему придется завершить карьеру», – звучит комментарий источника.

Барда пополнил состав клуба из Беер-Шевы в июле 2013 года, перейдя из «Генка». В сезоне-2015/16 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Израиля и получил звание лучшего футболиста страны в 2016 году.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Хапоэль БШ Израиль Барда Элианив
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Большой Медведь
1510318575
Слава Богу, что спасли. Рисковать не надо, здоровье дороже.
Ответить
dok66
1510319952
Такое может быть с любым , при сильном ударе в грудину . Но раз это произошло , лучше дальше не рисковать . Жизнь дороже !
Ответить
OfaZavr
1510328940
хорошо что обошлось, а то сейчас часты случаи с печальным исходом. Здоровья!
Ответить
Diesel133
1510329593
На данный момент состояние футболиста оценивается.. как?
Ответить
Главные новости
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
2
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
3
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Все новости
Все новости
Слуцкий ответил на вопрос о Дзюбе в сборной России по медиафутболу
21:47
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
21:17
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
20:45
Определен лучший футбольный эксперт России
20:43
5
Совладельцы «Челси» решили продать акции
20:25
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
3
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
18
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
7
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
2
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
5
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+