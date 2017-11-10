Капитан «Хапоэля» потерял сознание на тренировке, врачи завели сердце с четвертого раза

Полузащитник «Хапоэля» Элианив Барда потерял сознание на тренировке команды. В 35-летнего израильтянина с близкого расстояния попал мяч, в результате чего он пролежал без сознания семь минут.

«Его спасло вмешательство физиотерапевта и быстрый приезд скорой помощи. Врачи смогли завести сердце только после четвертого удара. На данный момент состояние футболиста оценивается. Скорее всего, ему придется завершить карьеру», – звучит комментарий источника.

Барда пополнил состав клуба из Беер-Шевы в июле 2013 года, перейдя из «Генка». В сезоне-2015/16 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Израиля и получил звание лучшего футболиста страны в 2016 году.