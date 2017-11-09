Президент «Беневенто»: «Мы занимаем последнюю строчку в таблице из-за ведьм»

Президент «Беневенто» Оресте Вигорито рассказал о том, почему команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Он считает, что это происходит из-за ведьм.

«Все из-за злого влияния, которое было связано с этим городом всегда, — из-за ведьм.

Я суеверный, это правда. Но одно можно сказать точно — мы останемся в Серии А. Мы не сдадимся», — сказал Вигорито.

На эмблеме клуба изображена ведьма. В Средневековье считалось, что в городе Беневенто собирались колдуньи и проводили обряды.

«Беневенто» после 12 туров чемпионата не набрал очков и находится на последнем месте в турнирной таблице.