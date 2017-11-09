Рамос уверен, что Касильяс вернется в ворота «Порту»

Защитник «Реала» Серхио Рамос не удивлен тем, что Икер Касильяс потерял место в основном составе «Порту».

«Я не владею информацией о возможном конфликте Касильяса с тренером. Но я не удивлен этому, учитывая, где он оказался.

Учитывая, что Консейсау является последователем Моуринью, то положение Касильяса бросается в глаза и удивляет всех. Думаю, что Икер все же пробьется в состав снова, потому что он отличный вратарь», – цитирует Рамоса A Bola.

Напомним, что в последнее время Касильяс перестал считаться основным голкипером «Порту».