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Рамос уверен, что Касильяс вернется в ворота «Порту»

9 ноября 2017, 09:30

Защитник «Реала» Серхио Рамос не удивлен тем, что Икер Касильяс потерял место в основном составе «Порту».

«Я не владею информацией о возможном конфликте Касильяса с тренером. Но я не удивлен этому, учитывая, где он оказался.

Учитывая, что Консейсау является последователем Моуринью, то положение Касильяса бросается в глаза и удивляет всех. Думаю, что Икер все же пробьется в состав снова, потому что он отличный вратарь», – цитирует Рамоса A Bola.

Напомним, что в последнее время Касильяс перестал считаться основным голкипером «Порту».

Источник: Бомбардир.ру
Португалия. Примейра Порту Касильяс Икер Рамос Серхио Моуринью Жозе Консейсау Сержиу
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