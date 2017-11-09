Рауш: «Уф, тяжело будет против Месси!»

Полузащитник «Кельна» Константин Рауш считает, что предстоящие товарищеские матчи со сборными Аргентины и Испании покажут, на сколько сборная России далека от топовых команд.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

– В составе юношеской сборной Германии вы выигрывали бронзу чемпионата мира-2007. С Аргентиной или Испанией когда-то пересекались?

– С Испанией, на юношеском Евро. Помню там де Хеа, Кркича и Карвахаля. У испанцев все сборные сильны. С ними и аргентинцами придется нелегко. Но по этим двум матчам будет ясно, чего мы стоим как команда и сколько нам еще не хватает до топ-сборных.

– Антон Миранчук считает, что сборная Аргентины зависима от Месси. Согласны?

– Конечно. И в «Барселоне» так же: без Лео игра совсем другая. Месси – лучший в мире, он может выиграть матч в одиночку.

– Представим, что Месси оказался на вашем фланге. Как его остановить?

– Уф, тяжело против Месси! Он всегда видит, где защитник, поэтому не допускает ошибок. И чувствует соперника: если ты сзади – сразу отдаст мяч, первым же касанием. Есть один-два метра – обработает, развернется и быстро двигается на тебя. Нужна стопроцентная концентрация у всех, не только на фланге. Месси любит делать то, чего никто не ожидает.

– Самый сильный футболист, против которого вы играли?

– Может, Роббен. Трудно сравнивать его с Месси, и все равно. Вроде у него один прием – подкладывает под левую и бьет. Все в Германии это знают, но сделать ничего не могут. Вроде готовишься отобрать мяч, делаешь шаг навстречу – а Роббен успевает первым.

Против Фарфана не легче. Не знаю, как он сейчас в России, но в «Шальке» был хорош. Быстрый, сильный форвард.

– Три лучших российских футболиста, игру которых вы видели?

– Жирков, Аршавин и Акинфеев. Всех запомнил по Евро-2008.