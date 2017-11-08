Модельер Зайцев: «Здорово, что новая форма сборной России напоминает 80-е годы»

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев дал оценку новой форме сборной России. Эксперту работа дизайнеров понравилась.

«Мне очень понравилась новая форма сборной России – лаконично и легко. Здорово, что напоминает форму СССР из 80-х годов. Выглядит приятно. Форма получилась очень чистой.

Основной — красный цвет, а синий и белый в дополнение – выглядит неназойливо. Эту форму делала иностранная фирма; жалко, что не можем сделать такую сами. Стоит отдать должное дизайнерам и создателям: молодцы», – сказал Зайцев.

Ранее депутат Государственной думы Игорь Лебедев раскритиковал новую форму сборной России.