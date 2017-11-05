Депутат Лебедев предложил на новой форме сборной России написать «СССР»

Депутат Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев прокомментировал новую форму сборной России, в которой та сыграет на чемпионате мира-2018.

«По опыту многих сборных заметно, что форма футболистов несет в себе оттенки национального флага, что подчеркивает их принадлежность своей стране. Мы же продолжаем жить советским прошлым.

На предыдущем чемпионате у нас была форма бордового цвета, которая, по словам дизайнера, имела какую-то связь с цветом кремлевской стены, сейчас — форма, похожая на ту, что была на Олимпиаде в Сеуле, когда мы что-то там выиграли.

Если так хочется, чтобы напоминало ту самую форму, предлагаю написать на ней «СССР.». Но те победы — это история, хоть и приятная. У нас уже давно другая страна, другие футболисты и другой режим. Форма должна соответствовать национальному флагу. Может, тогда у наших футболистов появится больше патриотизма и любви к своей стране, и будет не так стыдно выходить на поле», – сказал Лебедев.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.