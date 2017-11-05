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  • Депутат Лебедев предложил на новой форме сборной России написать «СССР»

Депутат Лебедев предложил на новой форме сборной России написать «СССР»

5 ноября 2017, 11:27
33

Депутат Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев прокомментировал новую форму сборной России, в которой та сыграет на чемпионате мира-2018.

«По опыту многих сборных заметно, что форма футболистов несет в себе оттенки национального флага, что подчеркивает их принадлежность своей стране. Мы же продолжаем жить советским прошлым.

На предыдущем чемпионате у нас была форма бордового цвета, которая, по словам дизайнера, имела какую-то связь с цветом кремлевской стены, сейчас — форма, похожая на ту, что была на Олимпиаде в Сеуле, когда мы что-то там выиграли.

Если так хочется, чтобы напоминало ту самую форму, предлагаю написать на ней «СССР.». Но те победы — это история, хоть и приятная. У нас уже давно другая страна, другие футболисты и другой режим. Форма должна соответствовать национальному флагу. Может, тогда у наших футболистов появится больше патриотизма и любви к своей стране, и будет не так стыдно выходить на поле», – сказал Лебедев.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Лебедев Игорь
Комментарии (33)
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Max Bobr
1509870951
У многих стран форма не имеет даже намека на цвета нацфлага и они не потеют по этому поводу
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insider_retro
1509871160
Наболтал так, что запутал выпускающего редактора и тот ухватился за предложение брендовой надписи "СССР"... А по смыслу (если такой можно нащупать...) сказанного, он предлагает оттолкнуться от старого, в т.ч. и бренда СССР и подобрать форму в цвета национального флага... Что бы игрокам "...не так стыдно выходить на поле.." О, как!!..))
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Fancyfall
1509872617
мне понравилось, как смотрится новая красно-белая форма ) ... а предлагать свои идеи надо было раньше, на этапе проекта.
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Eddyson
1509874445
А с чего он взял, что нашим футболистам стыдно выходить на поле в футболках с надписью Россия? Или ему стыдно приезжать в свою семитуалетную квартиру в Дубае с российским паспортом и он туда с советским наведывается?
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WhiteEgon
1509874600
Пусть не позорят сборную советов.
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Бан
1509874722
Сын Жирика унаследовал у папы свойство лезть в каждую дырку и выказывать по этому поводу свое мнение. Но у папы хотя бы образование не купленное и большая часть "трудовой деятельности" на общих основаниях, а этот выкормыш ничего кроме спины отца не видел, а туда же.
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OfaZavr
1509875657
и все то в футбол суется как будто в думе дела кончились и проблем нет. Здесь уж без него разберутся, нужно своими прямыми обязанностями не пренебрегать.
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max74
1509880537
Да смотришь и помогло бы, если бы помнили, что в форме с такой символикой победили и в олимпиаде 1988 и стали вице чемпионами Европы в том же году. Мож стыдно бы стало пешком ходить по полю, а тем более перед своими зрителями
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ks75
1509882389
Раз депутаты так активно интересуются дизайном формы,то значит им вообще больше не чем заняться!Так может стоит пойти дальше и расформировать депутатский корпус вообще за ненадобностью, все равно толку от них никакого! Отправить их всех на завод за станки,и доярками на фермы,а высвободившиеся средства с содержания всех этих нахлебников потратить на спортшколы и детские турниры! Вот может тогда у нас придут победы,может тогда мы сможем найти у себя в стране и вырастить своих если уж не Месси и Роналду, то хотя бы таких как Черенков, Стрельцов, Беланов, Заваров, Нетто! Ведь раньше же это получалось, так почему же не взять опыт из прошлого?! Может если мальчишки будут с детства знать,что страна все сделала для того чтоб вырастить из них хороших футболистов, а не родители отдавали последнее лишь бы была возможность ему ходить на секцию и заниматься спортом, может тогда он и будет биться за свою страну,до последних сил отрабатывая долг на поле! И ему будет тогда абсолютно плевать, в какой он форме вышел и каких она оттенков! А вот такие как Лебедев, обсуждали бы эту форму после трудового дня, выйдя с завода
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subbotaspartak
1509887423
А сам в триколоре ходишь? От тебя больше вони. Депутат. Твою мать! А точней твоего папу, Шли бы куда тихим сапом.
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