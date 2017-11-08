«Бавария» хочет для замены в составе Рибери приобрести Дракслера

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может вернуться в Германию. Как сообщается, 24-летнего футболиста хочет подписать «Бавария». В мюнхенском клубе полузащитника рассматривают в роли замены для Франка Рибери. У француза следующим летом истекает контракт, а в «Баварии» пока не приняли решения о пролонгации соглашения. Рыночная стоимость Дракслера оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Франции 10 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

