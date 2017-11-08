Фернандес: «Нога сильно воспалилась. Делаю все, чтобы сыграть с Аргентиной»

Защитник сборной России Марио Фернандес не исключил, что пропустит матч с командой Аргентины. Игрок ЦСКА получил травму во встрече с «Локомотивом» (2:2) в 16-м туре РФПЛ.

«Состояние нормальное. Получил неприятную травму, лечился. После «Локомотива» нога воспалилась только сильнее. Делаю все, чтобы сыграть с Аргентиной.

Матч с Аргентиной для нас такой же, как с Ираном и Кореей. Не стал бы выделять ее особенно, надо уважать и другие сборные», – сказал Фернандес.

Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдет в Москве.