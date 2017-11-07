Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фанаты «Луча» накормили супом бастующих футболистов

7 ноября 2017, 09:52
31

Болельщики «Луча-Энергии» поддержали своих футболистов, накормив их супом. Напомним, что игроки дальневосточной команды устроили организованный протест перед матчем 21-го тура чемпионата ФНЛ с «Химками» (1:1) из-за долгов по зарплате. Футболисты задержали этим старт матча на 15 минут.

«Мы собрались за один день спонтанно, купили продуктов и поехали на базу. Футболисты не знали. Когда они подъезжали на автобусе к базе, им только тогда сказали, что их ждут болельщики с едой. По их лицам было видно, что они в шоке и не ожидали такого.

Мы накрыли столы, покормили их супом. Если честно, такой реакции на суп я в жизни не видела. Они так радовались, что можно поесть что-то жидкое. Они выпили чай с печеньками и фруктами. По их лицам было видно, что они довольны.

На базе никто не готовит. Если я правильно помню, там работает всего одна конфорка, холодильники пусты, хотя есть футболисты, которые там живут из-за неоплаты квартиры. Мы очень удивились – из продуктов нашлась только соль. Даже достаточного количества посуды не было для команды. Это был крик души, чтобы наше правительство видело, что наши болельщики переживают за футболистов», – рассказала одна из участниц акции Дарья Муромская.

Источник: Р-Спорт
Россия. ФНЛ Луч
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VGreen
1510038367
блин, да если нет денег на ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ клуб, распустите этот клуб и тренируйте детей в ДЮСШ! как будто какая то жизненная необходимость в футбольном клубе, сделали страдальцев из футболистов...
Ответить
сапёр75
1510039268
Да ну,это просто цирк какой то ))
Ответить
Берёза В.
1510039798
Лучше бы пельменей постряполи
Ответить
truded
1510040786
парни то с Луча, вместо того, чтобы пойти на рыбзавод работать, сидят-выжимают бабло, для продолжения пинания мяча без видимых успехов, но и без особых затруднений.
Ответить
Italian_93
1510042055
Хахаха, вот убогие
Ответить
bset
1510043111
И это ФНЛ... Страшно подумать, что в ПФЛ творится...
Ответить
bset
1510043165
Вот пока такие мыльные пузыри в России есть, которые специально банкротят, выводят на свои счета деньги и ходят довольные без единого уголовного дела, в футболе порядка не будет.
Ответить
Rockstody
1510045520
Фанаты достойны уважения..
Ответить
OfaZavr
1510046972
молодцы! хорошо что мир не без добрых людей.
Ответить
3a zenit
1510054672
да не нойте,подгонит вам Газпром-Роснефть какую-нибудь свою "дочку"...как это было с Томью,будете дальше жить.
Ответить
Главные новости
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
1
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
2
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
13
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Все новости
Все новости
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
2
Матч ФНЛ перенесли из-за угрозы БПЛА
15 августа
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
15 августа
2
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
14 августа
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
14 августа
15
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
13 августа
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
13 августа
ФотоБывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
12 августа
5
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
12 августа
4
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
27
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
11 августа
18
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
11 августа
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
17
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+