Фанаты «Луча» накормили супом бастующих футболистов

Болельщики «Луча-Энергии» поддержали своих футболистов, накормив их супом. Напомним, что игроки дальневосточной команды устроили организованный протест перед матчем 21-го тура чемпионата ФНЛ с «Химками» (1:1) из-за долгов по зарплате. Футболисты задержали этим старт матча на 15 минут.

«Мы собрались за один день спонтанно, купили продуктов и поехали на базу. Футболисты не знали. Когда они подъезжали на автобусе к базе, им только тогда сказали, что их ждут болельщики с едой. По их лицам было видно, что они в шоке и не ожидали такого.

Мы накрыли столы, покормили их супом. Если честно, такой реакции на суп я в жизни не видела. Они так радовались, что можно поесть что-то жидкое. Они выпили чай с печеньками и фруктами. По их лицам было видно, что они довольны.

На базе никто не готовит. Если я правильно помню, там работает всего одна конфорка, холодильники пусты, хотя есть футболисты, которые там живут из-за неоплаты квартиры. Мы очень удивились – из продуктов нашлась только соль. Даже достаточного количества посуды не было для команды. Это был крик души, чтобы наше правительство видело, что наши болельщики переживают за футболистов», – рассказала одна из участниц акции Дарья Муромская.