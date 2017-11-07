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  • Мостовой: «Зениту» надо или менять тактику, или ждать, когда придут в себя лидеры»

Мостовой: «Зениту» надо или менять тактику, или ждать, когда придут в себя лидеры»

7 ноября 2017, 09:30
7

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой не понимает, что случилось с «Зенитом» в последних матчах. Он считает, что для выхода из текущего кризиса у команды из Санкт-Петербурга есть два пути.

«Трудно сказать, куда пропали все козыри «Зенита», которые помогли ему удачно выступить в Лиге Европы и долгое время лидировать в чемпионате России. Но еще в начале сезона команда сталкивалась с проблемами в играх против хорошо обороняющихся команд – «Рубин» они с трудом победили на последних минутах (2:1), потеряли очки с «Ростовом» (0:0) и «Динамо» (0:0), еле обошли «Амкар» (1:0).

Но все-таки за счет хорошей физики, эмоций и мастерства Александра Кокорина, Леандро Паредеса и Себастьяна Дриусси ход матчей удавалось переламывать. Был надежен Андрей Лунев, который спас «Зенит» от вылета из Лиги Европы в игре с «Утрехтом» (0:1, 2:0 в доп. время). Сейчас перестал выручать и вратарь, судя по матчу с «Локо».

В общем, «Зениту» либо надо менять тактику, либо ждать, когда придут в себя лидеры. Но непонятно, в каком состоянии они вернутся из сборных. Так они могут застрять в этой спячке до зимнего перерыва», – считает Мостовой.

«Зенит» после 16 туров идет на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на три очка.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Александр
Комментарии (7)
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rostik-100
1510040812
А так всегда, новый тренер пришел, команда на подъеме, а потом все равно из Кокорина не выжать даже Халка, играют они реально на своих пределах, а тот, кто ждал от этих футболистов фейерверка, глубоко ошибался.
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Silver 76
1510042779
Посмотрим после зимнего перерыва. Создать команду за пол года даже ХОТАБЫЧУ не под силу.
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polt
1510047560
Было бы чего менять, Зенит никакой.
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DOCTOR PENALTY
1510047755
Манчини заявлен как ТОП-тренер и данная проблема не должна быть для него проблемой. К .тому же лавка какая ! Странная ситуация
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Garrincha58
1510059371
Зенит никогда не станет командой с этими аргентинцами и с этим итальяшкой выскочкой
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Приус
1510069460
Я в упор не вижу в Зените лидеров, там просто хорошие игроки сами по себе и их слишком много.
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vgarakh
1510127644
Да, с таким подбором игроков команда какая-то унылая. Нужно в зимнее трансферное окно еще миллионов на 200 подкупить игроков, а заодно разобрать Локомотив, как в свое время разобрали Ростов.
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