Мостовой: «Зениту» надо или менять тактику, или ждать, когда придут в себя лидеры»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой не понимает, что случилось с «Зенитом» в последних матчах. Он считает, что для выхода из текущего кризиса у команды из Санкт-Петербурга есть два пути.

«Трудно сказать, куда пропали все козыри «Зенита», которые помогли ему удачно выступить в Лиге Европы и долгое время лидировать в чемпионате России. Но еще в начале сезона команда сталкивалась с проблемами в играх против хорошо обороняющихся команд – «Рубин» они с трудом победили на последних минутах (2:1), потеряли очки с «Ростовом» (0:0) и «Динамо» (0:0), еле обошли «Амкар» (1:0).

Но все-таки за счет хорошей физики, эмоций и мастерства Александра Кокорина, Леандро Паредеса и Себастьяна Дриусси ход матчей удавалось переламывать. Был надежен Андрей Лунев, который спас «Зенит» от вылета из Лиги Европы в игре с «Утрехтом» (0:1, 2:0 в доп. время). Сейчас перестал выручать и вратарь, судя по матчу с «Локо».

В общем, «Зениту» либо надо менять тактику, либо ждать, когда придут в себя лидеры. Но непонятно, в каком состоянии они вернутся из сборных. Так они могут застрять в этой спячке до зимнего перерыва», – считает Мостовой.

«Зенит» после 16 туров идет на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на три очка.