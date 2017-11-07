Хамес просит дать «Баварии» больше времени

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес остался доволен результатом встречи с дортмундской «Боруссией». Он отметил, что команда постепенно набирает нужные кондиции, но попросил дать ей определенное время для этого.

«Рад, что провел первое немецкое «класико». Моей команде было важно одержать победу в этой игре.

Могу сказать, что у нас подобрался очень здоровый коллектив с классными футболистами. Так что шаг за шагом наша команда будет достигать необходимого уровня игры. Но для этого нам потребуется определенное время.

Лично я сам чувствую себя все лучше и лучше. Уверен, что постепенно буду показывать футбол соответствующего уровня», – рассказал Родригес Kicker.

В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (3:1) Хамес провел на поле 84 минуты.