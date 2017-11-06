«Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» хотят заполучить защитника «Фрайбурга» Сеюнджу

Защитник «Фрайбурга» Джаглар Сеюнджу находится под пристальным наблюдением клубов из АПЛ.

Сообщается, что интерес к 21-летнему игроку проявляют «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити».

По информации источника, немецкий клуб будет готов отпустить турка в зимнее трансферное окно за 15-20 миллионов евро.

Отмечается, что английские гранды пытались подписать футболиста еще до того, как он перебрался во «Фрайбург» из «Алтинорду».

В текущем сезоне Сеюнджу провел 11 матчей и забил один гол. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.