Дриусси: «Манчини ничего не говорил в раздевалке. Он просто не знал, что сказать»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился наблюдениями от поединка 16-го тура чемпионата России с «Рубином». Напомним, что петербургская команда сыграла в этой встрече вничью, продлив свою безвыигрышную серию до пяти матчей.

– У нас были неплохие шансы в матче, особенно после первого тайма. Жаль, что не смогли победить сегодня.

– Роберто Манчини говорил что-нибудь в раздевалке?

– Нет, он ничего не говорил. Он просто не знал, что нам сказать.

– Сегодня приехало очень много болельщиков из Петербурга.

– Да, спасибо болельщикам. Они всегда приезжают туда, где мы играем. Поддержка трибун всегда важна для нас