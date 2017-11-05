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  • Дриусси: «Манчини ничего не говорил в раздевалке. Он просто не знал, что сказать»

Дриусси: «Манчини ничего не говорил в раздевалке. Он просто не знал, что сказать»

5 ноября 2017, 23:40
24

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился наблюдениями от поединка 16-го тура чемпионата России с «Рубином». Напомним, что петербургская команда сыграла в этой встрече вничью, продлив свою безвыигрышную серию до пяти матчей.

– У нас были неплохие шансы в матче, особенно после первого тайма. Жаль, что не смогли победить сегодня.

– Роберто Манчини говорил что-нибудь в раздевалке?

– Нет, он ничего не говорил. Он просто не знал, что нам сказать.

– Сегодня приехало очень много болельщиков из Петербурга.

– Да, спасибо болельщикам. Они всегда приезжают туда, где мы играем. Поддержка трибун всегда важна для нас

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Зенит Дриусси Себастьян Манчини Роберто
Комментарии (24)
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Garrincha58
1509915156
он не знает что говорить он просто пишет записки как глухонемой вот поэтому и игра такая
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lekseij2007
1509915428
Сливают чтоль??
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BrezAndr
1509916396
А на сайте "ФК Зенит" совсем другое написанно! Зачем скандал делать?
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Борз-95
1509916502
Сливают
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Павел Амурский
1509917004
Опять сливают тренера, мерзавцы.
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СашкаГуров
1509917864
А ЧТО ВАМ АУТИСТАМ ГОВОРИТЬ?!?!??!
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multi1984
1509919791
Скандал- это коверканье слов журналистами:) Скорее бы закон ввели о клевете.. Штрафовать и сажать на 15 суток таких обозревателей масс медиа
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woyser
1509921675
"Бомбардир" - не информационный источник, а жёлтая прессёнка и девиз его "Всё для срача!"
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TY13R
1509922074
Просто лошары))))
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Артурка32
1509953442
Поддержка болельщиков то хорошая, а отдачи ноль от команды
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