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Голкипер «Майнца»: «Я перепутал мяч с 11-метровой отметкой»

5 ноября 2017, 01:18
11

Голкипер «Майнца» Роберт Центнер рассказал о курьезном эпизоде в матче 11-го тура чемпионата Германии с «Боруссией М» (1:1).

Центнер получил мяч в своей штрафной и, пока он искал партнера для передачи, мяч прокатился мимо него к пустым воротам. Вратарь не заметил этого и махнул мимо мяча.

В этот момент на него набегал соперник, но голкипер успел вовремя сориентироваться и не дал ему забить.

«Мяч вернулся ко мне с подкруткой. Я краем глаза видел что-то белое, и подумал, что это мяч. Но это оказалась отметка для пенальти. А мяч оказался в другом месте.

Я хотел сделать передачу партнеру по команде, но не коснулся мяча и только в этот момент понял, что его нет», — рассказал Центнер.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: 101greatgoals.com
Германия. Бундеслига Майнц Боруссия Д Центнер Робин
Комментарии (11)
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ArReal
1509835569
Такие эпизоды украшают футбол))
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Axe111
1509836806
Ахахахахахахахахаха
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Benifacto
1509842405
вовремя он спохватился, был бы нап ближе быть бы голу
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Silver 76
1509844004
Не знаю, я бы на пару игр на скамейку посадил , чтоб концентрацию не терял и не пижонил.
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serppion
1509844737
А наши даже после кальяна по мячу попадают.
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kupryaev
1509847925
)))))))))))))))))))
Ответить
Nayturs
1509852930
Торчок, поднял настроение
Ответить
Rebrova
1509855661
бывает))...
Ответить
XAKACИЯ
1509858278
А как он повернулся потом! Грациозно!)))
Ответить
Полная Канистра
1509870666
центнер тебе к окулисту надо может очки выпишут
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