Голкипер «Майнца»: «Я перепутал мяч с 11-метровой отметкой»

Голкипер «Майнца» Роберт Центнер рассказал о курьезном эпизоде в матче 11-го тура чемпионата Германии с «Боруссией М» (1:1).

Центнер получил мяч в своей штрафной и, пока он искал партнера для передачи, мяч прокатился мимо него к пустым воротам. Вратарь не заметил этого и махнул мимо мяча.

В этот момент на него набегал соперник, но голкипер успел вовремя сориентироваться и не дал ему забить.

«Мяч вернулся ко мне с подкруткой. Я краем глаза видел что-то белое, и подумал, что это мяч. Но это оказалась отметка для пенальти. А мяч оказался в другом месте.

Я хотел сделать передачу партнеру по команде, но не коснулся мяча и только в этот момент понял, что его нет», — рассказал Центнер.