Галактионов — о победе над «Ростовом»: «Мы продолжили следовать идеологии Кононова» 

Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 16-го тура чемпионата России.

«Мы продолжили следовать идеологии Кононова в этой встрече. Нам было важно отреагировать на последние результаты, и я благодарен команде за игру. Отрезками мы смотрелись неплохо, и я поздравляю коллектив с победой.

Важен командный дух, характер. Пропущенный или забитый мяч – результат действий всего «Ахмата», а не одного футболиста. Наш победный гол – это целая цепочка удачных и положительных действий», – сказал Галактионов в эфире телеканала «Наш футбол».

«Ахмат» с 21 очком занимает восьмую строчку в турнирной таблице.