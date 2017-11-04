Конте заявил, что у него не осталось друзей в АПЛ после увольнения Раньери

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что не считает своим другом ни одного из нынешних тренеров команд АПЛ. Итальянский специалист признался, что после увольнения из «Лестера» Клаудио Раньери, он остался в Англии один.

«Есть ли у меня друзья в АПЛ? Честно говоря, думаю, что сейчас нет.

Раньше у меня были очень хорошие отношения с Клаудио Раньери. После недавней церемонии вручения наград ФИФА мы вместе пообедали с нашими женами.

Считаю, что довольно непросто говорить о дружбе с другими тренерами, потому что они являются вашими соперниками. Вы можете уважать их, уважать работу, которую они делают, но говорить о дружбе очень сложно», – сказал Конте.

Напомним, Конте возглавил синих летом 2016 года. Раньери был уволен с поста главного тренера «лис» в прошедшем феврале.