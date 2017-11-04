Мельгарехо: «Не думал об уходе из «Спартака», даже когда у меня не шла игра»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо признался, что не задумывался об уходе из стана красно-белых даже в трудные для себя моменты, несмотря на предложение своего агента сменить команду.

«В тот период, когда не играл, мне звонил агент. Он говорил: «Ладно, игра у тебя здесь не идет. Давай сменим клуб». А я отвечал: «Нет-нет. Подождем. Не чувствую, что сейчас та ситуация, когда нужно все бросить и срочно поменять команду. Верю, что смогу в «Спартаке» заиграть». И оказался, как видите, прав», – сказал Мельгарехо.

Парагваец перешел в «Спартак» из «Кубани» в феврале 2016 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 17 матчей, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами.