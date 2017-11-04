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  • Мельгарехо: «Не думал об уходе из «Спартака», даже когда у меня не шла игра»

Мельгарехо: «Не думал об уходе из «Спартака», даже когда у меня не шла игра»

4 ноября 2017, 14:25
9

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо признался, что не задумывался об уходе из стана красно-белых даже в трудные для себя моменты, несмотря на предложение своего агента сменить команду.

«В тот период, когда не играл, мне звонил агент. Он говорил: «Ладно, игра у тебя здесь не идет. Давай сменим клуб». А я отвечал: «Нет-нет. Подождем. Не чувствую, что сейчас та ситуация, когда нужно все бросить и срочно поменять команду. Верю, что смогу в «Спартаке» заиграть». И оказался, как видите, прав», – сказал Мельгарехо.

Парагваец перешел в «Спартак» из «Кубани» в феврале 2016 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 17 матчей, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (9)
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oyabun
1509801827
Лоренцо молодец, что не пал духом в те времена, когда почти не играл. Крепкий стержень у парня. Сейчас приносит немалую пользу команде и мы это очень ценим. Так держать!
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VIKZH
1509802198
А может в Кубань назад?
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Приус
1509806248
Сейчас он неплох, но потенциал не раскрыл даже наполовину.
Ответить
Gold of Spartak
1509806756
Неужели нельзя выложить интервью целиком, а не дробить на части, чтобы контент казался больше?
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rahataim
1509808826
ддаа все так говорите
Ответить
OfaZavr
1509809877
молодец, продолжай также!
Ответить
Полная Канистра
1509814135
уйти проще простого а вот еще неизвестно чем это закончится пример Муса в лестере до сих пор сидит на лавке Ждём еще от тебя рез. передач и голов тренер уже в тебя верит
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Опорник84
1509814708
Конечно молодец, ждал шанса, но я бы не сказал,что он в порядке! Выздоровеет Зе Луиш, может опять сядет на лавку, чисто на замену!
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