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Тарханов сыграет в благотворительном матче в валенках на льду

4 ноября 2017, 01:33
2

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов заявил, что примет участие в благотворительном матче против хоккейного клуба «Автомобилист».

Команды проведут два тайма в валенках на льду: в первом – сыграют в хоккей с мячом, во втором – в футбол. Вырученные от продажи билетов деньги пойдут на благотворительность.

– Каковы планы команды на ближайшую паузу в чемпионате?

– 8-го собираемся и начинаем тренироваться. 11-го у нас благотворительный матч в валенках на льду с «Автомобилистом». 12-го на своей базе мы играем с «Амкаром». Они попросили, нам тоже нужна игра. Будем готовиться к «Уфе».

– На льду – это травмоопасно?

– Нет. Там не будет такого накала. Я сам выйду играть. Я когда-то тренировался и занимался этим видом спорта.

– Сколько планируете забить?

– Не знаю – соперник серьезный.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Тарханов Александр
Комментарии (2)
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Mihei888
1509752265
Чудаки новый сезон))) Круто придумали!
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Karpathian
1509859991
люблю родной Екб :)
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