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  • Григорян: «Бердыев не утратил чемпионских качеств. Он выиграет еще не один чемпионат»

Григорян: «Бердыев не утратил чемпионских качеств. Он выиграет еще не один чемпионат»

3 ноября 2017, 22:53
3

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился мнением о перспективах Курбана Бердыева во главе «Рубина».

Напомним, 65-летний специалист возглавил казанский клуб летом 2017 года. На данный момент команда занимает 10-е место в турнирной таблице.

«Безусловно, Бердыев не утратил чемпионских качеств. Есть нацеленность на результат, есть своe, тонкое понимание футбола. Поверьте, всe изменится, когда этот «Рубин» полностью станет его командой. Думаю, это случится уже в следующем сезоне. На данный момент дело обстоит не совсем так, и в таких условиях Бердыев не всегда может проявить свои лучшие качества.

Его тренерские методы будут работать. Команды Бердыева не всегда показывают смотрибельный футбол, но результата он будет добиваться. Думаю, он выиграет ещe не один чемпионат», – сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан Григорян Александр
Комментарии (3)
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Almazovich
1509747914
Успехов Бердыеву! И много побед!!!
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арейская
1509756437
Вот и я надеюсь на это...
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OfaZavr
1509783084
уж не Григоряну об этом рассуждать пародия на тренера. Ну а Бекиевичу удачи и побед!
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