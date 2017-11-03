Прядкин: «Мои достижения? Шестая строчка РФПЛ в рейтинге УЕФА»

Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин перечислил свои главные достижения в должности. Функционер занял пост в ноябре 2007 года.

«Российское первенство занимает шестую строчку в рейтинге УЕФА. Конечно, в первую очередь, это заслуга наших клубов, но мы тоже, наверное, немного им помогли. Также неким достижением считаю, что состою в Совете директоров Профессиональной ассоциации футбольных лиг, куда входят представители всех топовых чемпионатов. Одним или двумя предложениями не сказать, чего мы добились.

Обнадеживает и тот факт, что при сложной экономической ситуации, ни одна команда не покинула РФПЛ из-за банкротства. Можно еще отметить телевизионные договоры; титульное спонсорство, которое удалось удержать в непростых ситуациях. Но самое главное — стабильность. Оценку моей работы дают акционеры. В любом случае, благодарен им за поддержку», – сказал Прядкин.

Ранее он сообщилл об идее давать победителям Кубка России прямую путевку в Лигу чемпионов.