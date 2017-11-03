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  • Прядкин: «Мои достижения? Шестая строчка РФПЛ в рейтинге УЕФА»

Прядкин: «Мои достижения? Шестая строчка РФПЛ в рейтинге УЕФА»

3 ноября 2017, 18:43
17

Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин перечислил свои главные достижения в должности. Функционер занял пост в ноябре 2007 года.

«Российское первенство занимает шестую строчку в рейтинге УЕФА. Конечно, в первую очередь, это заслуга наших клубов, но мы тоже, наверное, немного им помогли. Также неким достижением считаю, что состою в Совете директоров Профессиональной ассоциации футбольных лиг, куда входят представители всех топовых чемпионатов. Одним или двумя предложениями не сказать, чего мы добились.

Обнадеживает и тот факт, что при сложной экономической ситуации, ни одна команда не покинула РФПЛ из-за банкротства. Можно еще отметить телевизионные договоры; титульное спонсорство, которое удалось удержать в непростых ситуациях. Но самое главное — стабильность. Оценку моей работы дают акционеры. В любом случае, благодарен им за поддержку», – сказал Прядкин.

Ранее он сообщилл об идее давать победителям Кубка России прямую путевку в Лигу чемпионов.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Россия Прядкин Сергей
Комментарии (17)
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dyema
1509724565
Сам себя не похвалишь, ............)))
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prtcs
1509725018
Не скромно г-н Прядкин. Играем в основном на государственные деньги и какая в этом твоя заслуга. Даже календарь игр и то правильно составить не можете.
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Dominator777
1509725349
Чужие достижения выдавать за свои сейчас модно у футбольных чиновников.
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insider_retro
1509725826
Не вдаваясь в полемику, однозначно можно сказать, что ситуация в лиге ровная, но и монументальных сдвигов за 10 лет не ощущается... Проблемных вопросов больше и скорое решение их не так очевидно... Нет сил и желания - надо освобождать сидушку, а если остался молодецкий энтузиазм - работать, организовывать, заставлять, взаимодействовать и наращивать!!!
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vick-north-west
1509726968
"...ни одна команда не покинула РФПЛ из-за банкротства. " Ну правильно, они сначала в ПФЛ вылетают, а уже оттуда сыпятся в банкротство. Или реорганизацию. 2015/16: Волга НН, Байкал (Иркутск). 2013/14: Салют (Белгород) 2012/13: Металлург-Кузбасс (Н-куз) 2011/12: ФК Нижний Новгород, Динамо(Брянск), Торпедо (Владимир). Ах, ну да, Прядкин же только по премьер-лиге...
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Полная Канистра
1509728183
бороться и биться на поле это не в кабинете сидеть тогда и будут твои достижения а так яка петушок
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кошмарик
1509728267
прям вижу как прядкин нашим клубам помогает.. очки в рейтинг по ночам подрисовывает..
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dok66
1509728296
10 лет как ... А российский футбол все там же ...
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serppion
1509757692
Этот парень от скромности не сдохнет.
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Одинокий волк Маквейд
1513248467
Сколько для рейтинга ты лично сделал отборов, перехватов и точных передач? Каков твой % ТТД у Бубнова?
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