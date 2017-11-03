Прядкин предложил давать победителю Кубка России путевку в ЛЧ

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал об идеях изменения регламента Кубка страны.

«Мы понимаем, что необходимость реорганизации турнира назрела и уже ведется. Большое внимание этому вопросу уделяет лично Виталий Мутко. Не секрет, что нашелся титульный спонсор, так что премиальные за победу станут солидными.

У нас есть еще одна мысль, можно даже сказать мечта, попробуем донести ее до руководства УЕФА. Речь идет о том, чтобы победитель Кубка России получал прямую путевку в Лигу чемпионов. Это вопрос не только от Российского футбольного союза — нас поддерживают коллеги из многих европейских федераций», — сказал Прядкин.

Действующий победитель Кубка – «Локомотив».