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  • Прядкин предложил давать победителю Кубка России путевку в ЛЧ

Прядкин предложил давать победителю Кубка России путевку в ЛЧ

3 ноября 2017, 18:01
39

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал об идеях изменения регламента Кубка страны.

«Мы понимаем, что необходимость реорганизации турнира назрела и уже ведется. Большое внимание этому вопросу уделяет лично Виталий Мутко. Не секрет, что нашелся титульный спонсор, так что премиальные за победу станут солидными.

У нас есть еще одна мысль, можно даже сказать мечта, попробуем донести ее до руководства УЕФА. Речь идет о том, чтобы победитель Кубка России получал прямую путевку в Лигу чемпионов. Это вопрос не только от Российского футбольного союза — нас поддерживают коллеги из многих европейских федераций», — сказал Прядкин.

Действующий победитель Кубка – «Локомотив».

Источник: RT
Россия. Кубок Лига чемпионов Локомотив Прядкин Сергей
Комментарии (39)
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Freaky
1509722523
Только для России этого не сделают. Если для всех сделают, то как быть с теми у кого всего одна путевка в Лигу Чемпионов. Да и у нас три места не на долго. Если по итогам этого сезона 6-ое место удержим, то в следующем уже нет.
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BARCLAYS_APL
1509722538
Х у й вам русские пердуны радуйтесь что не футбольная страна играть хоть как то
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Тraumtanzеr
1509722549
Верно.Ибо на кубки везде *** кладут.
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Пестрый
1509722798
Прямую путевку в ЛЧ получает победитель ЛЕ Этот клоун прядкин хочет чтобы уефа приравняла по статусу ЛЕ и КР?)) Надо же быть таким идиотом)) а еще в каких то начальниках ходит)))
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insider_retro
1509722809
Как всё оказывается просто - реорганизация уже ведётся, Виталий Леонтьевич лично курирует, да и спонсор образовался!!... Даже мечта имеется!! Что же раньше-то мешало попой шевелить??!!..))
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OPG-Diversant
1509723125
Это бред. У нас по одному матчу играется. Слишком высока вероятность, что середняк выиграет кубок. Потом в ЛЧ Россию опозорит.
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Dominator777
1509723213
Чтобы наши обладатели кубка (например, когда клуб ФНЛ кубок завоюет) с двухзначным счетом проигрывали в ЛЧ?
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kupryaev
1509723606
Сами все спортивные принципы рушат не зная как повысить престиж соревнования без таких заманух...в Англии как то вот нет путевки в ЛЧ с кубка ,но ...ну сделают выход в ЛЧ и что ? кроме коррупционной составляющей ничего вы этим не повысите -люди( и футболисты и болельщики ) должны на уровне подсознания понимать ,что кубок России это престижно,а не анализировать все плюсы и минусы и из этого делать вывод насколько он нужен клубу и болельщикам
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lordmrv
1509729060
почитал все парни (сорри, если были и девушки). я за кубок. Когда ещё в мой городишко приедет топ-клуб. и мне похер, что второстепенным составом.
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Сибирь за Спартак
1513245883
Второй год об этом пишу и в прессе и на сайт лиги.Услышали наконец.
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