Касорла: «Врачи говорили: радуйся, если сможешь снова гулять с сыном»

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Арсенала» Санти Касорла мог лишиться ноги по ходу восстановления от травмы ахиллова сухожилия.

«Врачи говорили: радуйся, если сможешь снова гулять с сыном по парку.

Сейчас моя семья в Лондоне, потому что дети только-только пошли в школу. Быть далеко от них (в испанской Саламанке – прим. «Бомбардира») – самое трудное.

«Арсенал» показал отличный жест, продлив со мной контракт до июня 2018 года сразу после травмы. Сейчас я понимаю, кто для меня в жизни важен. Каждый день я получаю сообщения от Иньесты, Давида Силвы и Вильи», – сказал 32-летний испанец.

Последним официальным матчем Касорлы была встреча 3-го тура групповой стадии ЛЧ против «Лудогорца» (6:0) в октябре 2016 года.