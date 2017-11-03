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  • Касорла: «Врачи говорили: радуйся, если сможешь снова гулять с сыном»

Касорла: «Врачи говорили: радуйся, если сможешь снова гулять с сыном»

3 ноября 2017, 16:43
2

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Арсенала» Санти Касорла мог лишиться ноги по ходу восстановления от травмы ахиллова сухожилия.

«Врачи говорили: радуйся, если сможешь снова гулять с сыном по парку.

Сейчас моя семья в Лондоне, потому что дети только-только пошли в школу. Быть далеко от них (в испанской Саламанке – прим. «Бомбардира») – самое трудное.

«Арсенал» показал отличный жест, продлив со мной контракт до июня 2018 года сразу после травмы. Сейчас я понимаю, кто для меня в жизни важен. Каждый день я получаю сообщения от Иньесты, Давида Силвы и Вильи», – сказал 32-летний испанец.

Последним официальным матчем Касорлы была встреча 3-го тура групповой стадии ЛЧ против «Лудогорца» (6:0) в октябре 2016 года.

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Арсенал Испания Касорла Санти
Комментарии (2)
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Superviser77
1509722746
Как не хватает Арсеналу этого испанского моторчика... Скорейшего выздоровления Ксанти!
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OfaZavr
1509729148
Молодец парень все вытерпел, через это смог пройти. Здоровья!
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