Агент: «Венгер просил следить за Головиным»

Футбольный агент Шандор Варга заявил, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА Александра Головина.

Ранее сообщалось, что хавбек попал в сферу интересов «Барселоны».

– Как считаете, сможет ли Головин заиграть в «Барселоне»?

– Почему бы и нет? Я вижу в нем большой потенциал. Этим летом я много наблюдал за Александром по просьбе Арсена Венгера. Раз такие крупные клубы ведут игрока, значит, все не случайно. Их скаутские службы просто так не станут просматривать футболиста.

– К вам из «Барселоны» не обращались за советом?

– Нет, я же не агент игрока. Просто Арсен по старой дружбе меня попросил дать свое мнение, поговорить со Слуцким и Черчесовым. И о нем все отозвались очень положительно. Парень действительно заслуживает внимание таких клубов.