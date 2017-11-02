Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Агент: «Венгер просил следить за Головиным»

2 ноября 2017, 19:25
9

Футбольный агент Шандор Варга заявил, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА Александра Головина.

Ранее сообщалось, что хавбек попал в сферу интересов «Барселоны».

– Как считаете, сможет ли Головин заиграть в «Барселоне»?

– Почему бы и нет? Я вижу в нем большой потенциал. Этим летом я много наблюдал за Александром по просьбе Арсена Венгера. Раз такие крупные клубы ведут игрока, значит, все не случайно. Их скаутские службы просто так не станут просматривать футболиста.

– К вам из «Барселоны» не обращались за советом?

– Нет, я же не агент игрока. Просто Арсен по старой дружбе меня попросил дать свое мнение, поговорить со Слуцким и Черчесовым. И о нем все отозвались очень положительно. Парень действительно заслуживает внимание таких клубов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Головин Александр Венгер Арсен
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1509640614
Будем надеяться. Всё начинается с проявления внимания, но не всегда заканчивается контрактом. К сожалению...
Ответить
Йост
1509643915
В свою очередь и Головин просил агента последить за Венгером....
Ответить
каа
1509647451
по соотношению цена -качество...- игрок идеальный...но потянет ли скорости АПЛ или уровень барсы.?! Оптимальный вариант для Головина - Германия... желательно Бавария...
Ответить
VikNMar
1509657100
В " Арсенал " его . будет вторым Аршавиным .........
Ответить
Поль
1509686380
У цска сменится тренер?))
Ответить
Mihei888
1509750462
Думаю то что в случае удачной игры наших клубов в евро кубка и достойная игра сборной на ЧМ 2018 будет хорошей возможностью для наших игроков на то что ими заинтересуются ТОП клубы Европы,желаю все нашим игрокам удачи, достойной игры и уважения!
Ответить
Главные новости
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
1
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
8
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
4
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
10
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
Все новости
Все новости
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
3
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
7
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
4
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
10
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
10
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
3
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
16
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
15
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
3
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
16
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+