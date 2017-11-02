Бышовец: «Кононов продемонстрировал порядочность, подав в отставку»

Заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец считает, что Олег Кононов поступил порядочно, подав в отставку с поста главного тренера «Ахмата».

«Кононов старался перестроить игру с силового и контратакующего на более комбинационный футбол с контролем мяча. Такие перемены всегда сопряжены с трудностями. Поэтому «Ахмат» был очень нестабилен в первом круге. Начал сезон с трех подряд побед, потом обидно проигрывал «Уфе» (2:3), «Краснодару» (2:3) и «Арсеналу» (1:2). После чего победой над ЦСКА (1:0) стал выправлять положение, но в октябре снова пошли неудачи.

Эти проблемы можно было пережить, что, судя по всему, и было готово делать руководство клуба, но Кононов предпринял мужественный шаг, продемонстрировав порядочность и склонность ставить интересы дела выше личных амбиций.

Кононов продемонстрировал высокие педагогические способности, умение раскрывать игроков и ставить им интересный, высокоинтеллектуальный стиль игры. У него явно есть футбольный вкус, что очень востребовано в серьезных клубах. Поэтому думаю, мы скоро снова увидим его в Премьер-лиге», – сказал Бышовец.

Олег Кононов покинул пост по собственному желанию после ничейного матча с «Анжи» (1:1) в 15-м туре РФПЛ. Исполнять обязанности главного тренера назначен старший тренер команды Михаил Галактионов. После первого круга чеченцы идут на девятом месте в турнирной таблице.