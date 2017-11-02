Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бышовец: «Кононов продемонстрировал порядочность, подав в отставку»

Бышовец: «Кононов продемонстрировал порядочность, подав в отставку»

2 ноября 2017, 10:15
3

Заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец считает, что Олег Кононов поступил порядочно, подав в отставку с поста главного тренера «Ахмата».

«Кононов старался перестроить игру с силового и контратакующего на более комбинационный футбол с контролем мяча. Такие перемены всегда сопряжены с трудностями. Поэтому «Ахмат» был очень нестабилен в первом круге. Начал сезон с трех подряд побед, потом обидно проигрывал «Уфе» (2:3), «Краснодару» (2:3) и «Арсеналу» (1:2). После чего победой над ЦСКА (1:0) стал выправлять положение, но в октябре снова пошли неудачи.

Эти проблемы можно было пережить, что, судя по всему, и было готово делать руководство клуба, но Кононов предпринял мужественный шаг, продемонстрировав порядочность и склонность ставить интересы дела выше личных амбиций.

Кононов продемонстрировал высокие педагогические способности, умение раскрывать игроков и ставить им интересный, высокоинтеллектуальный стиль игры. У него явно есть футбольный вкус, что очень востребовано в серьезных клубах. Поэтому думаю, мы скоро снова увидим его в Премьер-лиге», – сказал Бышовец.

Олег Кононов покинул пост по собственному желанию после ничейного матча с «Анжи» (1:1) в 15-м туре РФПЛ. Исполнять обязанности главного тренера назначен старший тренер команды Михаил Галактионов. После первого круга чеченцы идут на девятом месте в турнирной таблице.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Ахмат Бышовец Анатолий Кононов Олег
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RJM555
1509620962
кого он раскрыл.......старый маразматик? А ушел сам или попросили это большой вопрос. Зассал последствий вот потому и свалил, а последствия - очевидны это ФНЛ
Ответить
x-x-x-x-x
1509628775
к Кононову нет вопросов
Ответить
DOCTOR PENALTY
1509640365
Юг России, это не место для экспериментов, давно все знают. Там нужно всё и сразу. Поэтому не прижились ни русские тренеры, ни европейские, ни среднеазиатские. Видимо не с того начинали.
Ответить
Главные новости
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
7
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
10
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
10
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Все новости
Все новости
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
3
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
10
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
10
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
3
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
16
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
15
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
3
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
16
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
11
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+