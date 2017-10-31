Кононов по собственному желанию покинул «Ахмат»

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов подтвердил, что главный тренер команды Олег Кононов покидает пост по собственному желанию.

«После матча 15-го тура с «Анжи» (1:1) главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Олег Кононов подал в отставку. Олег Георгиевич попросил освободить его от обязанностей наставника команды. К такому решению специалист пришел в связи с последними результатами и необходимостью что-то менять в этой ситуации. Отставка мною принята.

Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер команды Михаил Галактионов», – написал Даудов.

Чеченцы идут на девятом месте таблицы.