Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кононов по собственному желанию покинул «Ахмат»

31 октября 2017, 00:25
33

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов подтвердил, что главный тренер команды Олег Кононов покидает пост по собственному желанию.

«После матча 15-го тура с «Анжи» (1:1) главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Олег Кононов подал в отставку. Олег Георгиевич попросил освободить его от обязанностей наставника команды. К такому решению специалист пришел в связи с последними результатами и необходимостью что-то менять в этой ситуации. Отставка мною принята.

Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер команды Михаил Галактионов», – написал Даудов.

Чеченцы идут на девятом месте таблицы.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Ахмат Кононов Олег
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Asbjorn
1509399610
Зато в начале сезона все диферамы пели ахмату и говорили что он чемпион,не в упрек кононову конечно
Ответить
TAGANROG 161
1509400000
Тренер вроде бы хороший,но с Чеченами не вышло,хотя состав подобран что ни на есть боевой.
Ответить
Nerlinger
1509400199
Не пошлло что то
Ответить
Rebrova
1509400718
ничья тоже хорошо. зачем уходить?
Ответить
Сержтир
1509401407
Правильно сделал если они не выполняют установку на матч о чём тогда говорить и ждать от игроков и его терпенье не безгранично.
Ответить
x-x-x-x-x
1509401784
чего и следовало ожидать.... очень обидно. руководство делает все чтоб не поднялся клуб выше. а такого тренера еще поискать придеться. такими темпами и болельшики уйдут и останеться одно название.и то не не своё
Ответить
vladik12
1509402055
Забавно, но по итогам матча с "Анжи" команда даже поднялась на одно место в таблице. Однако все равно отставка.
Ответить
<Бывший Футболист>
1509411129
Ну все теперь,обратно в Краснодар!Инфа 99%
Ответить
RJM555
1509434066
Развалил и ушел.......туда ему и дорога......тренер вообще ни о чем - размазня.
Ответить
Gullit 76
1509470426
Может зимой обратно в Краснодар?
Ответить
Главные новости
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
5
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
3
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
8
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
6
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Все новости
Все новости
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
1
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
1
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
6
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
2
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
16
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
15
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
3
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
11
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
6
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
1
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+