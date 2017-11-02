Вернблум поблагодарил «Базель» за забитый гол

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после матча с «Базелем» заявил, что не против продолжить выступать на позиции форварда. По его словам, он начинал свой путь в большом футболе именно с роли нападающего.

Напомним, что шведский футболист стал автором победного гола в ворота швейцарской команды.

– Вы забиваете редко, но все мячи получаются чрезвычайно важными. Как это делаете?

– (Смеется.) Тут не обходится без удачи! И в этот раз она мне улыбнулась.

– Чувствуете себя спасителем команды?

– Конечно, нет. Во втором тайме все футболисты сыграли намного лучше, чем в первом. Когда получается в отборе, то и впереди возникает больше моментов. В перерыве мы смогли изменить психологию, а потом найти креатив на поле. Но при этом нельзя не отметить роль Дзагоева – именно его сила и энергия перевернули ход матча.

– Что такого Гончаренко сказал в раздевалке, что в заключительной 45-минутке ЦСКА предстал совсем другим?

– Все поняли, что больше нечего терять. Если честно, перед игрой команде не хватало уверенности в своих силах из-за плохих результатов в последнее время. В первой половине встречи мы были просто статистами, наблюдали за всем со стороны, не вступали в борьбу. Поэтому швейцарцы спокойно владели мячом. А во втором тайме стали оказывать большое давление на их нападающих. Наш высокий прессинг вынудил соперников применять длинный пас. В этот момент «Базель» потерял нить игры, а мы ее нащупали. Все определяется жесткой опекой и тяжелой работой, которая нам удалась.

– Почему ЦСКА уже не первый матч начинает выглядеть хорошо только тогда, когда пропускает первым?

– Не знаю, насколько справедливо такое мнение. В Швейцарии нам было необходимо сделать небольшие изменения на поле и чуть-чуть перестроиться. В первом тайме «Базель» забил при помощи везения, по справедливости первые 45 минут должны были завершиться со счетом 0:0. Но в итоге хорошо, что соперник закатил один мяч – это нас взбодрило.

– Почти весь второй тайм вы провели на позиции нападающего. Как себя ощущали в этом амплуа?

– В молодости, до переезда в Голландию, всегда выходил форвардом. Поэтому ничего необычного для меня не произошло.

– На пресс-конференции Гончаренко после матча предложили перевести вас в атаку на постоянной основе. Как отнеслись бы к такому варианту?

– Такой вопрос лучше задать тренеру. Это мой босс, и я готов играть везде, куда он поставит. Пускай определяет, где приношу больше пользы, а я буду выполнять указания. Но чем старше становлюсь, тем глубже опускаюсь. Видимо, через пару лет стану центральным защитником. (Смеется.)

– Второй тайм матча с «Базелем» – лучший в этом сезоне для ЦСКА?

– Против сильного соперника – да. Мы продемонстрировали, что у нас есть команда! Каждый стоял за каждого. В Базеле после перерыва наши игроки действовали как единое целое, подчинили себя одной цели. Соперник вообще не мог поднять голову – швейцарцев сбили с толку, и они не знали, что делать.