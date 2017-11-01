Марадона — о Сампаоли: «Никогда не работал с пустышками, которые много думают о себе»

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона раскритиковал главного тренера национальной команды Хорхе Сампаоли.

«Я находился в Хорватии на финале Кубка Дэвиса, и Сампаоли позвонил мне — хотел обсудить совместный проект в «Севилье». Но когда его пригласили работать в сборную Аргентины, он забыл, как меня зовут.

Я никогда не работал с пустышками и посредственностями, которые думают о себе больше, чем они на самом деле есть. Я не согласен ни с Сампаоли, ни с Клаудио Тапиа [глава Ассоциации футбола Аргентины – прим. ред.]

Сейчас АФФ не так коррумпирована, как раньше, но нельзя платить 4,5 миллионов долларов тренеру, который не может гарантировать сборной победу на чемпионате мира», — сказал Марадона изданию Clarin.