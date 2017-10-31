Газизов: «Уфа» постарается забрать очки у действующего чемпиона»

В руководстве «Уфы» отметили о готовности команды отобрать очки у «Спартака» в предстоящем их матче в рамках 15-го тура РФПЛ. Игра пройдет в Москве 5 ноября.

«Спартак» – это всегда «Спартак», это команда, которую многие любят, которая собирает полный стадион. «Спартак» может выдать сумасшедший матч, может и не очень хорошо сыграть. Они действующие чемпионы, о чем тут еще говорить. Будем стараться забрать очки у действующего чемпиона.

Приятно играть, где много людей, это дает импульс не только хозяевам. В принципе, плохого боления на «Открытие Арене» я не видел, все всегда этично и уважительно к соперникам», – сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.