Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газизов: «Уфа» постарается забрать очки у действующего чемпиона»

Газизов: «Уфа» постарается забрать очки у действующего чемпиона»

31 октября 2017, 16:47
6

В руководстве «Уфы» отметили о готовности команды отобрать очки у «Спартака» в предстоящем их матче в рамках 15-го тура РФПЛ. Игра пройдет в Москве 5 ноября.

«Спартак» – это всегда «Спартак», это команда, которую многие любят, которая собирает полный стадион. «Спартак» может выдать сумасшедший матч, может и не очень хорошо сыграть. Они действующие чемпионы, о чем тут еще говорить. Будем стараться забрать очки у действующего чемпиона.

Приятно играть, где много людей, это дает импульс не только хозяевам. В принципе, плохого боления на «Открытие Арене» я не видел, все всегда этично и уважительно к соперникам», – сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mahone
1509460535
Игра покажет,но Спартак сильнее на данный момент,а там видно будет-победит сильнейший
Ответить
OfaZavr
1509464599
на Спартак всегда все серьезно настраиваются и стараются выложиться на максимум.
Ответить
fanchik
1509467434
Проиграть Спартаку на его стадионе и при мощнейшей поддержке болельщиков не зазорно,а вот "зацепить" очки у спартачей всегда уважительно и почетно об этом и говорит Газизов,в смысле для УФЫ любой результат будет нормально
Ответить
Decorhome
1509468617
Уфа Урал молодцы!
Ответить
oyabun
1509469363
Много вас таких, "Забирал". Но вот уже который раз замечаю, как только такая команда-соперник громогласно заявляет о намерении забрать очки у Спартака, так обязательно возвращается ни с чем. Так что, традицию нарушать нельзя и обыгрывать Уфу просто обязаны!
Ответить
спанчес
1509471441
как однажды сказал тренер красного сулина перед матчем сос партаком: РАЗОРВЕМ
Ответить
Главные новости
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
5
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
4
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
9
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
6
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
Все новости
Все новости
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
1
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
9
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
6
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
2
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
16
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
15
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
3
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
11
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
6
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+