Наингголан: «Матч с «Челси» будет индикатором силы нынешней «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан не торопится забегать вперед, предпочитая идти от матча к матчу. Футболист уверен, что предстоящая встреча с «Челси» в Лиге чемпионов станет настоящим индикатором силы его команды.

«Победа в этом матче позволит нам сделать огромный шаг на пути к 1/8 финала. Однако мы идем к своей цели от матча к матчу. Мы можем играть лучше, ведь если всякий раз побеждать с минимальным счетом, то всегда есть риск оступиться. Но мы знаем, что находимся на верном пути. Нужно прибавить в атакующих действиях, но пока победы приносят нам большое удовольствие. Мы празднуем, а потом переключаемся на следующий матч.

«Челси» после нашей встречи в Лондоне провел несколько удачных матчей. К этому оппоненту всегда нужно относиться с уважением. Считаю, в Англии мы выглядели прилично, добились ничьей, хотя уступали с результатом 0:2. Но, конечно, это очень серьезный соперник, и нам надо быть очень осторожными. За нас, надеюсь, будет болеть переполненный стадион, и это должно помочь нам добиться положительного результата.

У нас каждый год очень сильная команда. Наши противники тоже все время усиливаются, и это, конечно, вносит баланс. Но мне кажется, что каждый сезон мы были сильны и конкурентоспособны. В любом случае, все определяет результат, он и будет индикатором силы нынешней «Ромы», – заявил Наингголан.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – «Челси» состоится во вторник, 31 октября, в 22:45 по московскому времени. Римляне занимают вторую строчку в турнирной таблице группы С после трех туров, имея на своем счету пять очков. Отставание от лидирующего «Челси» составляет два балла.