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  • Самедов: «Проблемы внутри «Спартака» по ходу этого сезона действительно были»

Самедов: «Проблемы внутри «Спартака» по ходу этого сезона действительно были»

31 октября 2017, 01:02
10

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов признает, что в команде имели место проблемы в течение этого сезона. По словам игрока, они преодолены.

«Команда — живой организм. Мне понравилось, что все те проблемы, которые у нас действительно были внутри команды, так и остались внутри. Мы смогли их пережить.

Какие именно ситуации — говорить не буду, пусть останется внутри команды. Никакой истерики не было. Сложный этап пройден, и хочется верить, что впереди нас ждут только победы», – сказал Самедов в эфире телеканала «Россия 24».

«Спартак» идет на шестом месте в РФПЛ, отставая от лидера на десять очков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (10)
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insider_retro
1509401388
Даже пережитые проблемы со временем утекут через твиттер-шмитер-макинтош... А уж придать им колорит найдётся много желающих...
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ribavadim
1509410581
"...впереди нас ждут только победы"- Вот это очень оптимистично и всегда своевременно!!!
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erma
1509416921
Он что, молодильных яблок объелся? Самая большая проблема Спартака - это возраст большинства обойных игроков: Самедов, Глушаков, Адриано, Комбаров, Фернандо, Ребров, Ещенко, Попов. Все недоиграные вторые таймы и недобраные очки как раз оттуда.
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oyabun
1509425707
Что то не видно особых изменений в лучшую сторону. 6-е место не назовешь никак высоким. Спартак как тот корабль, на котором за долгие годы плаваний сгнили все доски и были заменены на новые, но корабль остался тот же самый.... или не остался, это как посмотреть (известный парадокс Ясона).
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OfaZavr
1509439622
после удачного сезона при первых неудачах скорее всего претензии начали друг другу предъявлять и ссориться на ровном месте. Хорошо если преодолели проблемы, но пока не особо видно.
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