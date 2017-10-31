Самедов: «Проблемы внутри «Спартака» по ходу этого сезона действительно были»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов признает, что в команде имели место проблемы в течение этого сезона. По словам игрока, они преодолены.

«Команда — живой организм. Мне понравилось, что все те проблемы, которые у нас действительно были внутри команды, так и остались внутри. Мы смогли их пережить.

Какие именно ситуации — говорить не буду, пусть останется внутри команды. Никакой истерики не было. Сложный этап пройден, и хочется верить, что впереди нас ждут только победы», – сказал Самедов в эфире телеканала «Россия 24».

«Спартак» идет на шестом месте в РФПЛ, отставая от лидера на десять очков.