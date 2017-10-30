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  • Орлов: «В матче «Зенит» – «Локомотив» судья допустил много ошибок»

Орлов: «В матче «Зенит» – «Локомотив» судья допустил много ошибок»

30 октября 2017, 19:51
37

Известный комментатор Геннадий Орлов дал оценку матчу 15 тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» (0:3). Журналист считает, что судья игры Виталий Мешков допускал ошибки.

«Вряд ли была предвзятость, но ошибок было предостаточно. Наверное, это уровень российского футбола. Сколько ошибок у игроков — столько же у судей, но хочется играть в футбол по правилам.

Почему Доменико Кришито побежал и накричал на судью? Потому что почти на линии штрафной сбили зенитовца. Судья же рядом стоял. Взлетел Далер Кузяев, и его сбивают. Все просто оторопели, и болельщики-то все видели», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Зенит» идет на втором месте турнирной таблицы.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Орлов Геннадий
Комментарии (37)
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Taps
1509382471
Гнилому баклану и клюв мешает ...
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monser08
1509383380
В матче «Зенит» – «Локомотив» , "Зенит" допустил много ошибок и получил три качественных банана, а ошибки судей в этом матче не были существенны и на результат не повлияли. Просто так играть нельзя. Во втором тайме на поле была одна команда. У меня сложилось впечатление что Зенит обкурился и не знает что делать. Судейством здесь не оправдаться.
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Axe111
1509383600
Ой пле опять расплакался
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VVM1964
1509383702
НУ ВОТ И ВИНОВАТЫЙ НАШЕЛСЯ , КАК ТО ДАЖЕ НЕ СОМНЕВАЛСЯ .
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_LM_
1509384974
Весь первый тайм судья все спорные моменты в пользу зенита свистел. Так что вы неуважаемый геннадий тоже не свистите.
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RedWhiteFans2
1509385445
Старая песня «Ныть за Зенит». Орлов тот ещё солист.
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ljrljr0505
1509385599
Гена , а как же в первом тайме придуманная игра рукой Фарфана? или неназначенный штрафной удар перед штрафной зенита за игру рукой зенитовца?. Три банки получили по делу. Пока будете валить на судей погоду или еще на что-то, а не на свое отношение к делу, то и будете проигрывать...
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Muhametshin
1509387076
Я как болельщик локо согласен что ошибки были что туда , что сюда это конечно не красит футбол, но локо победил по делу,три мяча с игры,это всё таки не один мяч с сомнительного пенальти.
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пряник929
1509387785
А я как болельщик Арсенала хочу напомнить Орлову матч в Питере ,когда Зенит забил два мяча - один из вне игры, второй с левого пенальти и вот тогда Орлов не возмущался, хотя во время трансляции оба косяка судей подтвердил...
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fanchik
1509388205
Причина поражения Зенита, конечно не в судействе,а в самой игре Зенита.Семин грамотно построил тактику ,футболисты Локо знали что делать на поле для победы. К сожалению футболисты Зенита играли заблудившись в своем футболе ,ни чем не порадовав своих болельщиков.
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