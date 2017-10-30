Орлов: «В матче «Зенит» – «Локомотив» судья допустил много ошибок»

Известный комментатор Геннадий Орлов дал оценку матчу 15 тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» (0:3). Журналист считает, что судья игры Виталий Мешков допускал ошибки.

«Вряд ли была предвзятость, но ошибок было предостаточно. Наверное, это уровень российского футбола. Сколько ошибок у игроков — столько же у судей, но хочется играть в футбол по правилам.

Почему Доменико Кришито побежал и накричал на судью? Потому что почти на линии штрафной сбили зенитовца. Судья же рядом стоял. Взлетел Далер Кузяев, и его сбивают. Все просто оторопели, и болельщики-то все видели», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Зенит» идет на втором месте турнирной таблицы.