Мората: «По возвращении в «Реал» из «Ювентуса» меня все еще воспринимали как ребенка»

Нападающий «Челси» Альваро Мората заявил, что сожалеет о возвращении в «Реал» из «Ювентуса» в июле 2016 года. 24-летний игрок подчеркнул, что если бы не пункт в контракте, согласно которому сливочные имели возможность вернуть испанца за 30 миллионов евро, он не покинул бы Италию.

«Мне пришлось соблюсти пункт договора. Разочарование было огромным. По сути я вернулся к отправной точке. В «Реале» ко мне относились как к ребенку, будто я не провел два сезона в Серии А.

Из ребенка я вырос в настоящего игрока. Я бы никогда не покинул Италию и «Ювентус». Очень скучаю по этой стране. Моя жена хотела бы жить в Испании, а я в Италии», – сказал Мората.

Напомним, Мората перешел из «Реала» в «Челси» минувшим летом, заключив контракт сроком на пять лет.