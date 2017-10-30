Неймар недоволен работой с Эмери в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар выступил с критикой в адрес главного тренера команды Унаи Эмери. Футболиста не устраивает методика работы специалиста.

К тому же, игрок сборной Бразилии так и не почувствовал себя комфортно в Париже после перехода из «Барселоны», о котором он жалеет. Близкие Неймара не смогли пока адаптироваться к жизни в столице Франции.

В текущем розыгрыше французской Лиги 1 Неймар выходил на поле в восьми матчах. На его счету восемь голов и четыре результативные передачи.