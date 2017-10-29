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  • Лунев считает, что в матче с «Локомотивом» он подвел «Зенит»

Лунев считает, что в матче с «Локомотивом» он подвел «Зенит»

29 октября 2017, 21:31
7

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев после матча 15 тура РФПЛ против московского «Локомотива» (0:3) взял на себя частичную ответственность за поражение. По мнению голкипера, первый гол гостей – его вина.

«Я видел, куда пошла передача, хотел ее перехватить, подстраховать Миху Мевлю. Возможно, защитник и успевал сопроводить Джефферсона Фарфана так, чтобы тот не смог нанести удар. Я пошел на выход когда он только ускорился, но просчитался по-жесткому и подвел команду.

После перерыва мы должны были выходить и оказывать ещe большее давление. В первом тайме имели реальные моменты, было достаточно подходов, но где-то не везло. Как с ударом Эмилиано Ригони. Но так получилось – одна ошибка, и команда посыпалась», – сказал Лунев.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.

«Локомотив» разгромил «Зенит». Это лучший матч сезона

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Лунев Андрей
Комментарии (7)
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Zubo
1509303224
Самокритично , но в двух голах правильно: Гол Номер 1: Выходить не нужно было вааще, надо было в раме стоять, так был шанс отразить, а в принципе зашитник Мевля успевал же , правильно ? Гол Номер 2: Твоя ошибка: если нападающий начал двигаться вверх по линии штрафной, ты должен был двигаться вместе с ним, ты же не в центре рамы, а ты остался стоять и в результате угол оставил не прикрытым Гол Номер 3: Ты не виноват , защита провалилась полностью
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Gullit 76
1509303871
Хорошо что парень это понимает(в отличии от того же Радимова )значит исправит ошибки и заиграет лучше!
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raritet
1509304415
Первый гол -очевидный промах вратаря. Ну а дальше , понеслось с горки.Если бы не этот первый гол, все было бы нормально.
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Jenea83
1509304516
В этом матче Зенит играл в 9-м. Дзюба и Ерохин в сегодняшнем матче отсутствовали на поле. Особенно второй.... мяч блин обработать не может... Игрок сборной видите ли...
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Супермачо
1509304634
Лодыгин ни фига так не считал. ) Ни в какой ситуации. ) Так что не расстраиваться, работать, данные неплохие, вратарь пригодный.
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Bivaliy67
1509305171
Хоть признал это, и то хорошо. В каждом вратаре спит свой Лодыгин...
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insider_retro
1509308906
Ошибся, бывает... Но исход поединка его команда должна была решать у ворот соперника, а не создавать привозы защите и вратарю... Лунёв - нормалёк!!
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