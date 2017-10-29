Лунев считает, что в матче с «Локомотивом» он подвел «Зенит»

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев после матча 15 тура РФПЛ против московского «Локомотива» (0:3) взял на себя частичную ответственность за поражение. По мнению голкипера, первый гол гостей – его вина.

«Я видел, куда пошла передача, хотел ее перехватить, подстраховать Миху Мевлю. Возможно, защитник и успевал сопроводить Джефферсона Фарфана так, чтобы тот не смог нанести удар. Я пошел на выход когда он только ускорился, но просчитался по-жесткому и подвел команду.

После перерыва мы должны были выходить и оказывать ещe большее давление. В первом тайме имели реальные моменты, было достаточно подходов, но где-то не везло. Как с ударом Эмилиано Ригони. Но так получилось – одна ошибка, и команда посыпалась», – сказал Лунев.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.

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