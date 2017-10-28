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  • Кучук – о ничьей со «Спартаком»: «Ростов» вытащил этот матч»

Кучук – о ничьей со «Спартаком»: «Ростов» вытащил этот матч»

28 октября 2017, 21:05
16

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ, в котором донской клуб сыграл вничью со «Спартаком» (2:2).

После данного результата желто-синие расположились на восьмом месте в турнирной таблице, «Спартак» – четвертый.

«Доволен результатом. «Спартак» – очень хорошая и быстрая команда, хорошо играющая в пас. Они могут доставить очень много хлопот любому сопернику. Нам было очень тяжело, но я благодарен футболистам за проявленное мужество и самоотверженность. Мы вытащили этот матч», – сказал Кучук в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Кучук Леонид
Комментарии (16)
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piligrim1986
1509214369
Петкович вытащил этот матч
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paracetamol
1509214424
Кучук: "Это все я, это все я!"
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oyabun
1509214558
Ростовчане, молодцы! Чего не скажешь об игре Спартака, к сожалению. Снова решили удержать победный счет, за что и поплатились.
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DZHEK_VOROBEY1987
1509215401
Это не Ростов вытащил матч,а Спартак в который уже раз всем подряд очки раздаёт направо и налево.
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