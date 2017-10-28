Кучук – о ничьей со «Спартаком»: «Ростов» вытащил этот матч»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ, в котором донской клуб сыграл вничью со «Спартаком» (2:2).

После данного результата желто-синие расположились на восьмом месте в турнирной таблице, «Спартак» – четвертый.

«Доволен результатом. «Спартак» – очень хорошая и быстрая команда, хорошо играющая в пас. Они могут доставить очень много хлопот любому сопернику. Нам было очень тяжело, но я благодарен футболистам за проявленное мужество и самоотверженность. Мы вытащили этот матч», – сказал Кучук в эфире телеканала «Наш футбол».