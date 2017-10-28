Бакаев и Петкович – в стартовом составе «Спартака», Думбия и Бухаров выйдут в атаке «Ростова»

«Ростов» и «Спартак» назвали стартовые составы команд на матч 15-го тура РФПЛ.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Думбия, Маер, Бухаров.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Глушаков, Попов, Бакаев, Промес, Фернандо, Луис Адриано.

Поединок состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2». Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!