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  • Бакаев и Петкович – в стартовом составе «Спартака», Думбия и Бухаров выйдут в атаке «Ростова»

Бакаев и Петкович – в стартовом составе «Спартака», Думбия и Бухаров выйдут в атаке «Ростова»

28 октября 2017, 17:54
6

«Ростов» и «Спартак» назвали стартовые составы команд на матч 15-го тура РФПЛ.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Думбия, Маер, Бухаров.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Глушаков, Попов, Бакаев, Промес, Фернандо, Луис Адриано.

Поединок состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2». Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
Комментарии (6)
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oyabun
1509203567
Петкович в составе, это херово. Но не от хорошей жизни. Ещенко травмирован и получается заменить его больше некем.
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газмяс67
1509203691
можно было рассказова попробовать вместо петковича!!!
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Red-white-чемпион
1509205924
Начал читать составы - перепутал команды)))Песьяков, Паршивлюк, Макеев,
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Gullit 76
1509207757
Крутой гол!
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Gullit 76
1509208418
1:1-Да тут не хуже чем в Ганновере пока!
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